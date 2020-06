Gad Elmaleh: sa ressemblance avec son père choque les internautes (vidéo)

Pendant le confinement, Gad Elmaleh s'est rapproché de ses parents, et plus particulièrement de sa mère. C'est ce qu'il confiait dans un entretien récemment accordé à TV Mag : "Je l’ai au téléphone matin et soir. Je lui pose enfin les vraies questions sur mon enfance, sur les relations avec mon père. Nous avons réalisé ensemble une grande introspection. L’urgence que crée la situation nous a permis de réaliser l’importance de se parler. Comme si c’était à chaque fois la dernière fois !"



Alors pour la fête des mères, dimanche 7 juin en France, l'humoriste ne pouvait pas manquer de rendre visite à sa mère. Après lui avoir fait un câlin, il a enregistré une vidéo d'une conversation avec ses parents. La famille a un échange plutôt comique au sujet de la chanteuse préférée de la maman de Gad Elmaleh. Sur Instagram, la vidéo suscite des réactions amusées et beaucoup d'étonnement sur un point : la ressemblance frappante entre le père et le fils.



