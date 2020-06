En pleine manifestation à Paris, Camelia Jordana entonne un grand classique du gospel en hommage à George Floyd (vidéo)

Camelia Jordana a marqué les esprits ces dernière semaines pour avoir osé, dans l'émission On n'est pas couché, dénoncer la peur que ressentent les personnes non-blanches devant les forces de l'ordre.

C'était le 23 mai et deux jours plus tard, George Floyd mourrait aux États-Unis, après avoir été maintenu au sol de longues minutes par un policier blanc, le genou sur son cou, l'empêchant de respirer.

Depuis, les marches et manifestations se multiplient à travers le monde pour dénoncer le racisme et condamner les brutalités policières.

Lors de celle qui était organisée à Paris cette semaine, Camelia Jordana, devenue le visage de la lutte contre les violences policières, était de la partie.

Elle a entonné un classique du gospel américain, We Shall Overcome. Son interprétation de cet hymne des droits civiques a ému beaucoup de monde autour d'elle et sur les réseaux sociaux où la vidéo circule.