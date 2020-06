Inès et Moussa (Koh-Lanta) en couple? Elle fait une mise au point sur la situation

Tout au long de Koh-Lanta, Inès et Moussa se sont rapprochés. Une belle entente qui a déclenché l'imagination de certains spectateurs friands de commérages : Inès et Moussa entretiendraient-ils secrètement une relation amoureuse ? Non, tranche la jeune femme, agacée par les racontars.



"Moussa est un homme marié qui a des enfants. En 2020, parce qu’on voit une fille et un homme à la télé avoir une complicité, certains en viennent à des conclusions vraiment dingues", s'indigne-t-elle dans les colonnes de Pure People.



Inès suppose que ceux qui colportent de tels ragots regardent un peu trop les émissions de téléréalité : "Ces personnes ont cru que Koh-Lanta c’était Les Marseillais, Les Anges. Mais dans Koh-Lanta on n’a aucune hygiène de vie, aucune libido et pourquoi j’irais draguer un homme de 37 ans qui est marié et qui a des enfants ? Ça me dépasse".



Si l'infirmière veut mettre fin à cette rumeur, c'est aussi par respect vis à vis de l'épouse de Moussa. "Je trouve ça dommage… Sa femme qui voit ça sur les réseaux sociaux… J’ai dit à Moussa de recadrer les gens car son épouse est spectatrice de tout ça et elle ne peut rien faire". Et de conclure : "Je sais ce qu’il s’est passé et surtout ce qu’il ne s’est pas passé, ça s’arrête là".