Mario Barravecchia et Jenifer FÂCHÉS? L'ex-finaliste de la Star Academy dit tout

L'ancien candidat belge de la Star Academy était l'invité de L'Instant de Luxe de Non Stop People ce jeudi. L'occasion de revenir sur sa relation avec la chanteuse Jenifer, près de 20 après l'émission.

"C'était ma petite sœur et on a tous les deux grandi. On n'a plus de contact depuis une dizaine d'années (...) C'est comme ça, c'est la vie", a-t-il expliqué à Jordan De Luxe.

Si sa comparse de l'époque a continué dans la chanson et a eu la carrière qu'on lui connait, Mario a quant à lui mis sa carrière de chanteur de côté pour devenir homme d'affaires, depuis quasiment 10 ans.

Il estime que c'est sans doute a célébrité qui a mis fin à leur amitié : "Je suis persuadé que c'est quelqu'un de bien, on change dans la vie et on fait tous des erreurs et l'important, c'est d'apprendre. Je suis profondément certain que nous allons nous recroiser", a-t-il confié.

L'épisode de la Ferrari

De quelle "erreurs" parle-t-il ? Il en dit plus ensuite : "J’ai certainement dit des choses à l’époque et elle aussi. Quand on nous pose les mêmes questions pendant des années, on peut répondre maladroitement, je l’ai certainement fait et ça l’a blessé et vice-versa", a-t-il concédé.

Il y a notamment l'épisode de la Ferrari promise par Jenifer à Mario lorsqu'elle a remporté l'émission. "Cette fameuse question de la Ferrari à l’époque qui, effectivement, m’était posée tout le temps… Un jour, j’ai dû dire aux journalistes 'arrêtez de m’embêter avec cette question idiote, allez lui poser la question directement' et je sais que c’est ça à l’époque qui ne lui avait pas plu", a-t-il enfin déclaré.

Et si les 20 ans de la Star Academy étaient l'occasion pour eux de se retrouver et de se réconcilier ?