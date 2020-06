La meilleure amie de Meghan Markle, Jessica Mulroney, virée de son émission télévisée à cause de commentaires RACISTES

La meilleure amie de Meghan Markle, Jessica Mulroney, a vu sa série de téléréalité Netflix être annulée et a été licenciée ce jeudi soir de son travail de styliste spécialisée dans les robes de mariée. Cette décision a été prise à la suite de commentaires "racistes'' que l'animatrice canadienne et jet-setteuse a tenu à l'encontre d'une influenceuse noire sur les réseaux sociaux.

L'annulation de l'émission de Mulroney a été confirmée dans un tweet de CTV jeudi soir, qui a déclaré que les actions récentes de l'animatrice de l'émission "I Do, Redo" étaient en conflit avec l' "engagement de la chaîne envers la diversité et l'égalité''. Et de justifier cette décision: "Bell Média et CTV encouragent toute notre équipe, y compris les talents à l'antenne, à pratiquer le respect, l'inclusivité et l'alliance alors que nous nous engageons à travailler mieux et plus ouvertement pour écouter et amplifier les voix noires, et ne pas les minimiser'', a déclaré le communiqué.

Quelques heures plus tard, le grand magasin canadien Hudson's Bay, qui travaille en collaboration étroite avec la Canadienne a annoncé sur Instagram que "à la lumière des événements récents'', il prenait ses distances avec Jessica Mulroney, la licenciant en tant que spécialiste de la mode et de robes de mariée. "À mesure que nous progressons, nos dirigeants et ambassadeurs doivent refléter l'inclusivité de notre marque, l'égalité et le respect pour tous. Nous ne tolérerons rien de moins."

Cette descente aux enfers pour la meilleure amie de Meghan Markle surgit après la publication d'une vidéo postée mercredi par l'influenceuse torontoise Sasha Exeter, qui a affirmé que Jessica Mulroney l'avait menacée lors d'une dispute pour "dénoncer" le racisme qui l'avait laissée "paralysée de peur''.

Exeter a déclaré que Mulroney avait été "offensée par un appel à l'action très générique" publié en ligne, amenant les deux femmes à se disputer sur les sujets du privilège des blancs et du racisme.

L'influenceuse prétend que la mère de trois enfants lui aurait envoyé une série de messages offensants menaçant de parler à ses partenaires publicitaires pour ne plus contribuer avec elle.

Exeter a déclaré que les échanges l'avaient laissée "paralysée par la peur'', se demandant ce que Jessica Mulroney pourrait dire à ses partenaires publicitaires avec lesquelles elle travaillait ou souhaitait travailler.

Dans un commentaire publié sur le clip vidéo, Mulroney a déclaré qu'elle était "profondément désolée'', ajoutant que le fait d'être "l'amie la plus proche" de Meghan Markle lui avait appris beaucoup de choses sur le racisme.