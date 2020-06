Libérée de ses implants mammaires, Chrissy Teigen donne des nouvelles depuis son lit d'hôpital (photos)

Fin mai, nous vous apprenions que la top model Chrissy Teigen, épouse du chanteur John Legend, avait pris la décision de retirer ses implants mammaires. "Je me fais enlever les seins! Ils ont été super pour moi pendant des années, mais je n’en ai plus envie. J’aimerais pouvoir fermer la fermeture éclair des robes à ma taille, me coucher sur le ventre avec confort! Rien de grave! Donc ne vous inquiétez pas. Tout est ok. Je vais toujours avoir des seins, ils seront juste faits de graisse. Ce dont est fait un sein finalement. Un simple, miraculeux sac de graisse", expliquait-elle sur Instagram.

"Amuse-toi bien à te faire enlever tes nichons"

Depuis son lit d'hôpital et toujours avec humour, la maman de deux enfants a donné de ses nouvelles après l'intervention. Au lieu de partager une photo d'elle, elle prend en photo un message très cocasse donné par sa fille, née en 2016: "Amuse-toi bien à te faire enlever tes nichons. Je t'aime", est-il écrit sur le bout de papier, décoré d'un auto-collant de sirène.

"L'opération s'est passée à merveille!", écrit la star en commentaire. "C'est très très très très douloureux, mais se réveiller en lisant ça m'a tout fait oublier au moins l'espace d'une demi-minute".