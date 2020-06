Aux côtés de Nicki Minaj, le rappeur Tekashi 6iX9ine réajuste son bracelet électronique dans son nouveau clip (vidéo)

Visiblement tourné pendant la pandémie, le nouveau clip "Trollz" interprété par Nicki Minaj et Tekashi 6ix9ine a été publié ce vendredi sur YouTube. En quelques heures, plus de 2 millions de personnes l'ont déjà visionné. Tourné en plein lockdown, Nicki et Tekashi multiplient les allusions à la pandémie liée au coronavirus. Alors que Nicki estime dans les paroles de la chanson que son "flux est malade mais que ce n'est pas lié à la pandémie", Tekashi 6ix9ine arbore un masque de protection.

Et ce n'est pas le seul détail de l'accoutrement du rappeur qui pose question. En effet, assigné à résidence, Tekashi 6ix9ine réajuste à un moment donné son bracelet électronique, posé sur sa cheville.

L'année dernière, Tekashi a plaidé coupable de neuf chefs d'accusation, y compris d'un complot en vue de commettre un meurtre. Il a été condamné à deux ans de prison, mais a pu sortir en avril et a été assigné à résidence. Asmathique, les autorités pénitentiaires considéraient qu'il était potentiellement plus vulnérable au COVID-19.

De son côté, dans ce clip basé sur la provocation, Nicki Minaj semble avoir décidé de porter le moins de vêtements possible. La star est souvent les seins presque nus ou en train de twerker dans un bain à remous.

Bref, âmes sensibles s'abstenir.