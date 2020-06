Maman comblée: Laurence Boccolini partage un cliché rarissime de sa fille de 7 ans (photo)

Les mamans françaises viennent de fêter la fête des mères! L'occasion pour Laurence Boccolini de partager non pas une mais deux photos de sa fille Willow, qui aura 7 ans cet automne.

"Être ta maman depuis bientôt 7 ans. La vie m’a apporté le plus beau cadeau sur cette terre: tes bras autour de mon cou pour faire oublier tout ce qui fait mal... Ma plus belle histoire d’amour c’est toi. Magic Willow", écrit-elle en légende d'un montage de deux photos similaires où on peut voir sa fille l'enlacer à à plusieurs années de différence.

Si les nombreux projets de l'animatrice télé ont dû être à l'arrêt à cause du coronavirus, la vie reprend. Laurence Boccolini prépare même son retour en télé, notamment pour "Le grand concours des animateurs".



