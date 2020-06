Jean-Marie Bigard président des Français en 2022? L'humoriste annonce qu'il souhaite tenter sa chance (vidéo)

Jean-Marie Bigard pourrait-il succéder à Emmanuel Macron en 2022? L'humoriste ne ferme pas du tout la porte à cette idée... Surtout avec les "guignols" en face de lui.

"Je crois que je peux avancer encore un petit peu dans la mêlée"

Hier, dans l'émission Les Grandes Gueules sur la radio française RMC, il révélait envisager très sérieusement de déposer sa candidature pour participer à la course présidentielle. "Je laisse la cocotte-minute chauffer à feu doux. Je m’aperçois qu’il y a tellement de guignols. Ceux qui parlent de moi. Ceux qui tout d’un coup auraient peur d’un électron libre comme moi. En fait ils se démasquent tout seuls. Et plus ça vient, plus je me dis qu’il y a tellement une belle bande de tocards en face de moi que je crois que je peux avancer encore un petit peu dans la mêlée tu vois ?"

Aidé par des chiffres révélés par un sondage Ifop, il conclut qu'avec un peu de travail, il pourrait tout à fait gagner le coeur des Français.

"Si tu passes 15%, tu deviens un potentiel vainqueur"

"Je vais aller jusqu’à un moment, on va dire, raisonnable. L’Ifop me donne 13% d’intentions de vote, que 14% de ceux qui ont voté Mélenchon seraient prêts à voter pour moi, 21% de ceux qui ont voté Le Pen, 7% de Macron et 35% des gilets jaunes. Ça fait beaucoup de monde tout ça! On m’a dit que pour l’instant ça va, mais que si tu passes 15, 16, 17% tu deviens un potentiel vainqueur."