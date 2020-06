Négociatrice redoutable: Melania Trump aurait accepté d'emménager à la Maison Blanche à UNE SEULE CONDITION

Lorsque Melania Trump est restée à New York après l'investiture présidentielle de son mari, la raison officielle invoquée stipulait qu'elle ne voulait pas interrompre l'année scolaire de leur fils Barron, alors âgé de 10 ans. Mais les vraies raisons étaient légèrement différentes.

Leurs échanges empreints de froideur ont souvent fait la une des journaux lors de leurs premières visites officielles après l'investiture de Donald Trump comme président des Etats-Unis. Il faut dire que la campagne et les rumeurs d’infidélité de son époux avaient énormément fragilisé le couple Trump et beaucoup pariaient sur un divorce en cours de mandat pour le milliardaire américain.

Si Melania a mis du temps a quitté New York et son luxueux penthouse, c'est parce qu'elle avait une autre idée en tête.

Mary Jordan, journaliste au Washington post, révèle aujourd’hui dans son livre "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump", quelle était la vraie raison de ce déménagement tardif. En réalité, Melania, blessée par toutes ces allégations d'infidélités, avait engagé une âpre renégociation de son contrat de mariage avec Donald Trump.

Le président des Etats-Unis n’avait pas été très généreux en 1998 quand il l’a épousée. Divorcé deux fois, il avait peur de perdre une nouvelle fortune dans une 3ème séparation.

Si Melania a posé comme condition sine qua non à son déménagement d'upgrader le contrat, c'était avant tout pour protéger Barron, leur fils. L'ancien mannequin aurait négocié que son fils puisse, le moment venu, bénéficier des mêmes avantages que ses 4 frères et soeurs, et qu'il puisse bénéficier d'une position dans les affaires de son père.

Selon ce livre, les enfants aînés de Donald Trump ont également imploré la première dame de venir s'installer à la Maison Blanche. Melania aurait un effet calmant sur leur père.