Derrière un grand sourire et quelques pas de danse, Laeticia Hallyday est très inquiète: "Restons forts" (vidéo)

Laeticia Hallyday a profité du confinement pour s'essayer à l'application Tik Tok en effectuant quelques reprises ou danses, un bon moyen de passer du temps avec ses filles.

Mais cette fois, elle ne danse plus uniquement pour s'amuser. L'acteur Nick Cordero est toujours entre la vie et la mort après avoir contracté le coronavirus, et après avoir été amputé d'une jambe, son état reste plus qu'inquiétant. Laeticia Hallyday a souhaité envoyer de la force à Amanda Kloots, la compagne de l'acteur.

Accompagnée de Jade et ses amis, la maman de 45 ans se trémousse avec bonne humeur. "Restons forts, je t'envoie des ondes positives Amanda Kloots".

Après avoir vécu le combat contre la maladie de Johnny Hallyday, Laeticia se sent probablement proche de ce que peut ressentir Amanda Kloots, qui doit aussi s'occuper de leur jeune fils.