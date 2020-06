Le maillot utilisé par Sam de Koh-Lanta vendu une FORTUNE sur internet: le candidat victime d'une énorme arnaque (photos)

Vous êtes fan du plus jeune candidat de la dernière saison de Koh-Lanta et vous avez vu passer son maillot de bain sur l'application de seconde-main Vinted? Ne sautez pas trop vite sur ce bout de tissus, il n'a probablement jamais appartenu à l'aventurier!

Un utilisateur de l'application, du nom de "horo3", propose de vendre le maillot à... 300€! Mais "horo3" n'a réussi à convaincre personne! Tout d'abord, le maillot est facilement trouvable dans le commerce, puisqu'il provient d'une chaîne d'articles de sport très connue. Ensuite, il écrit que le maillot taille "S" est dans un était "neuf". Même si Sam n'a pas été au bout de l'aventure, il y a fort à parier que son petit maillot acheté à 10 euros en a vu de toutes les couleurs.

Certains attendent une réaction de Sam, mais le jeune aventurier ne risque pas de prendre la parole dans les médias, surtout pour si peu. Récemment, il a tout de même expliqué au Parisien: "J'ai voulu faire Koh-Lanta pour vivre un moment, mais pas une aventure médiatique et passer à la télé. Je n'ai pas fait ça pour faire des selfies et avoir des followeurs. Je n'ai absolument pas besoin des réseaux sociaux pour vivre. Quand on vit comme moi en pleine campagne, il suffit de sortir et on est déjà émerveillé?."