"C'est une cacophonie ÉPOUVANTABLE": Arielle Dombasle chante dans On n'est pas couché, sa prestation ne fait pas l'unanimité

Arielle Dombasle était invitée sur le plateau d'On n'est pas couché afin de présenter son album Empire qui sortira dans quelques jours. La chanteuse, proche de Laurent Ruquier, a interprété Just Come Back Alive, un des titres de cet opus avec le chanteur Nicolas Ker. Mais ce moment est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des internautes. "Je rêve ou Arielle Dombasle et Nicolas Ker chantent complètement faux ce soir ?", "Mes tympans saignent", a commenté des téléspectateurs visiblement déçus par cette prestation.



Pour la femme de Bernard-Henri Lévy, "ce sont les notes dissonantes qui créent l'harmonie", rapporte Télé Loisirs. Cette dernière assume donc totalement ce que ses détracteurs appellent "chanter faux" et ne partage sans doute pas leur avis.

