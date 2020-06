"Je vais dire la VÉRITÉ": voici pourquoi Mallory sourit lors du verdict de la demi-finale de Top Chef (vidéo)

Ce lundi soir a sonné la fin de l'aventure Top Chef pour Mallory, le Belge de la compétition. Après un magnifique parcours dans le concours culinaire, il a malheureusement été battu : David et Adrien iront en finale. Quant à lui, il termine troisième. Il est revenu avec nous sur ce moment clé où il découvre les résultats, avec son chef, Michel Sarran.

Au moment où tu soulèves la cloche avec les résultats, tu as un petit sourire aux lèvres, pourquoi ?

"Je vais dire la vérité, ce petit sourire, il cache… en fait j'avais un mauvais pressentiment. J'avais vraiment un mauvais pressentiment. Une fois que j'ai posé ma main sur cette cloche, je me suis dit 'ouuuuuh, y'a rien'. Pourtant j'espérais tellement qu'il y ait quelque chose. En fait, même quand j'ai regardé à la télévision après, je me suis dit 'y'aura un truc', et en fait non. Après, je déçu forcément, mais je ne suis pas mauvais perdant. Je pense qu'on rigolait aussi de stress. Ça met une telle pression aussi, on va en finale quoi. Soit on y va, soit on n'y va pas. Moi je n'y suis pas allé mais ça n'empêche pas que dans ma tête, dans mon cœur, j'ai gagné Top Chef".

Surtout que ça s'est joué il y a peu finalement parce que l'épreuve d'Adrien, la semaine passée, tu as failli la gagner ?

"Oui, l'épreuve d'Adrien, j'ai failli la gagner, et puis je ne pars pas sur une défaite. Je pense que ma vessie était belle, j'avais une cuisson nacrée à cœur, j'avais une belle garniture, j'avais une bonne sauce. C'était un plat que je maîtrisais, que j'ai maîtrisé, et je ne pars pas sur un échec. C'était pour moi le plus important."