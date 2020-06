Johnny Hallyday et Catherine Deneuve "ont vécu une relation dans la clandestinité", selon Gilles Lhote, confident du rockeur (vidéo)

Gilles Lhote, un journaliste et confident de Johnny Hallyday, était sur le plateau du RTLINFO avec Vous afin de présenter son livre intitulé Lady Lucille.

Durant une cinquantaine d'années, une mystérieuse Lady Lucille a marqué la vie de Johnny Hallyday. De nombreuses personnes ont pensé qu'il s'agissait de Brigitte Bardot, Fanny Ardant, ou Marlène Jobert. Des décennies plus tard, Gilles Lhote, journaliste et confident du chanteur a décidé de dévoiler l'identité de cette personne.Dans cet ouvrage, l'homme parle de la relation amoureuse qu'auraient entretenu le rockeur et l'actrice Catherine Deneuve.

"Johnny m'avait dit quand le moment sera venu, il faudra que tu révèles la véritable histoire de Lady Lucille et je crois que le moment est arrivé", a lancé Gilles Lhote.

"Lady Lucille, c'est Catherine Deneuve", a-t-il révélé. "C'était une relation amoureuse puis une relation amitié-amoureuse très complice et très fusionnelle qui va durer pendant plus de 50 ans. Une très belle histoire qui a commencé en 1961 sur le tournage du film "Les Parisiennes", a dit le journaliste qui a aidé l'artiste à écrire son autobiographie en 1996.

"Ca a été le fil rouge secret de la vie sentimentale de Johnny. Une relation dans la clandestinité, mais qui restait très belle", a ajouté l'auteur.

"Ils se sont connus très jeunes et ils ont été la première image Rock'n Roll de cette France qui se découvrait en 1962 quand le film est sorti. La guerre d'Algérie venait de se terminer et les jeunes découvraient un nouvel art de vivre, un pouvoir d'achat et la musique explosait", a détaillé l'ami du rockeur.





"Tout le monde s'identifiait au couple Deneuve Hallyday (...) Quand on les voit solaires à l'écran... ils étaient faits pour être ensemble mais la vie en a décidé autrement mais leur histoire est restée très belle. Ils ont grandi ensemble et sont devenus ensemble deux montres sacrés et leur admiration mutuelle a été le ciment de leur relation", a-t-il expliqué. "Je crois qu'ils savaient que si ils avaient été ensemble, ça n'aurait pas été aussi loin dans la longueur. Ils sont restés amis et confidents. Ce qui est très joli, c'est qu'on découvre un nouveau Johnny, très tendre et très fidèle en amitié et une Catherine Deneuve dont Johnny disait 'elle est plus Rock'n Roll que moi' ", a raconté l'homme.

Selon ses dires, Johnny voulait protéger Catherine Deneuve en gardant cette confidentialité et garder celle belle histoire secrète surtout par respect pour les gens avec qui ils étaient à l'époque.

"Quand Johnny nous a quitté. Catherine Deneuve a fait un très bel hommage dans le magazine Les Inrockuptibles, plein de tendresse et de délicatesse. Je crois que le moment est arrivé de raconter l'histoire", a enchaîné l'écrivain.

Sylvie Vartan a réagi au moment de la publication du livre. Elle qualifie le livre de loufoque. Mais pour l'auteur, l'ex-épouse de l'artiste "n'a pas le monopole du coeur de Johnny Hallyday qui s'est marié cinq fois avec quatre femmes différentes et il est resté 23 ans avec Laeticia, donc avec tout le respect que je dois à Sylvie Vartan, qui a marqué une époque importante, mais les autres étaient là aussi", a répondu Gilles Lhote à la mère de David Hallyday.