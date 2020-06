Meghan Markle "accro à la célébrité"? Une spécialiste royauté affirme qu'elle voudrait même devenir présidente des États-Unis

Une experte de la monarchie britannique sort un livre dans lequel elle dresse un portrait peu reluisant de la duchesse de Sussex.

Depuis son mariage avec le Prince Harry, Meghan Markle essuie bon nombre de critiques. Un des éléments qui a poussé le couple à se retirer de la vie royale. Mais même s'ils ne représentent plus la famille royale, Harry et Meghan continuent d'inspirer les spécialistes royauté. Ainsi, Lady Colin Campbell leur consacre un ouvrage baptisé "Meghan and Harry : The Real Story" (Meghan et Harry : la vraie histoire), à paraître le 25 juin prochain. Un livre peu flatteur pour Harry, et encore moins pour Meghan.



"Toute la vie de Meghan est un numéro de comédie", raconte l'auteure. "Accro à la célébrité", elle utiliserait le Prince Harry comme un "accessoire" pour atteindre ses objectifs de carrière. Le duc de Sussex y est dépeint sous un jour terne : il aurait était "désespéré de rencontré quelqu'un", ne serait "pas le plus rapide", et même tout simplement "pathétique"...



Pour l'auteure, la décision du couple de quitter la monarchie britannique n'a rien eu de surprenant dans la mesure où Meghan n'était "pas plus adaptée à la vie royale qu'Angelina Jolie ne le serait à la boxe compétitive". "Elle s'est montée la tête au-delà du raisonnable. Puisqu'elle a toujours voulu être une star, elle a cette tendance à l'exagération", ajoute-t-elle. Meghan ambitionnerait même de se lancer un jour dans la course présidentielle aux États-Unis, affirme Lady Colin Campbell.



Pour une vision plus consensuelle sur l'histoire de Meghan et Harry, il faudra attendre la biographie officielle du couple, dont la parution est prévue pour le 11 août prochain.