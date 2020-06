Il fallait oser: le jury d'America's Got Talent s'attendait à tout... sauf à ça! (vidéo)

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Les Demented Bothers ont le mérite de présenter des "tours de magie" accessibles à tous. Pas de maux de tête à chercher à comprendre comment ils ont réalisé ceci cela.



Un chiffon rouge qui est dans une main et qui y reste, une musique tonitruante censé faire monter le suspense jusqu'à un résultat qui ne vient désespérément pas. Les Demented Bothers se démènent pour livrer une performance qui relève surtout... de la comédie.



Et ça marche ! Sur Youtube, la vidéo de leur passage dans l'émission de Simon Cowell remporte un certain succès. "Je ne sais pas pourquoi j'aime tellement ça", commente notamment un internaute.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.