Claude de Koh-Lanta dévoile un cliché de sa petite famille!

Il est l'héros des aventuriers de Koh-Lanta qui n'a gagné le gros chèque mais qui a conquis le coeur des Français et... des Françaises. Après avoir reçu une invitation pour participer à Fort Boyard, Claude Dartois croule sous les propositions d'emploi mais aussi les demandes en mariage, nous révèle le magazine Gala.

C'est sans doute pourquoi, très discret sur sa vie privée, il vient de partager pourtant une photo de sa petite famille lors d'une promenade effectuée à Puteaux en France. On y voit sa compagne, Virginie mais aussi leur fils aîné Andrea, âgé de 5 ans. Claude a déjà révélé dans une interview au magazine français à quel point la paternité avait changé sa vie: "Je veux donner l'exemple à mon fils, Andréa. Je ne pensais pas aimer autant une personne. Il me manque. Je fais les choses pour moi mais je les fais bien plus pour lui. Il doit apprendre que si on veut des choses, il faut se donner les moyens, il faut être persévérant, travailleur et courageux".