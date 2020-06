500 euros d'amende pour avoir "pété" lors d'un contrôle de police en Autriche: "Il a regardé les agents et a émis une flatulence MASSIVE"

Un Viennois a écopé d'une amende de 500 euros pour avoir émis "une flatulence massive" lors d'un contrôle par la police locale, qui a défendu mardi la sanction en raison du caractère "délibéré" du geste. L'auteur des faits a livré au site internet d'information Ö24 son récit de la soirée, qui lui a valu une contravention à ses yeux disproportionnée et injustifiée.



En réponse aux nombreux commentaires qui ont suivi sur les réseaux sociaux, la police de la capitale autrichienne s'est fendue de messages sur Twitter pour justifier sa réaction, dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué en centre-ville le 5 juin.



"Naturellement, personne n'est mis en cause s'il lui en échappe un par accident (...)", écrit la police. Mais dans ce cas précis, poursuit-elle, le jeune homme, après s'être montré "provoquant et peu coopératif", "s'est levé légèrement du banc, a regardé les agents et a manifestement de façon tout à fait délibérée émis une flatulence massive à proximité immédiate de ceux-ci".



La police rappelle que la sanction peut être contestée par la voie légale.