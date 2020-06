Princesse Diana: le choix de cette star américaine pour jouer son rôle dans un prochain biopic vivement critiqué (photos)

Le réalisateur Pablo Larraín a fait son choix! Pour son film qui retracera l'histoire de la vie commune entre la princesse Diana et le princes Charles, le choix des acteurs n'a pas été simple. Mais en ce qui concerne la maman de William et Harry, le réalisateur estime que Kristen Stewart conviendra parfaitement.

Le réalisateur défend son choix après les critiques



Après la révélation de cette information par le Daily Mail, les critiques n'ont pas manqué. Sur les réseaux sociaux, les fans de Lady Di et de la famille royale britannique se demandent notamment comment le réalisateur n'a pas pu trouver une bonne actrice britannique. Mais le réalisateur Pablo Larraín s'est défendu: "Kristen est l'une des meilleures actrices sur le marché actuellement. Kristen peut être beaucoup de choses, elle peut être mystérieuse et très fragile et au final très forte, et c'est ce dont on a besoin. Tous ces éléments font que j'ai pensé à elle. La façon dont elle a réagi à la lecture du script et comment elle appréhende le personnage, c'est beau à voir. Je pense qu'elle va faire quelque chose de magnifique et intriguant à la fois."