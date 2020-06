Nouveau coup dur pour les projets californiens du prince Harry et de son épouse Meghan

La demande du prince Harry et de Meghan Markle de déposer une marque pour leur nouvelle organisation caritative Archewell a été rejetée, révèle ce jeudi le Daily Mail.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont démissionné de toutes leurs fonctions en tant que membres de la famille royale plus tôt cette année doivent faire face à un nouveau coup dur dans leur prise d'indépendance: Leur demande de déposer une marque pour leur nouvelle organisation caritative a été rejetée parce qu'ils n'avaient pas signé le document et qu'ils n'avaient pas payé tous les frais requis, détaille un journaliste du Sun, qui a consulté les documents.

Ces documents, qui ont été soumis à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) le 3 mars, ont également été jugés "trop vagues".

Le couple, dont les documents ont été déposés par le cabinet d'avocats Cobblestone Lane LLC, basé au Delaware, a depuis reçu un "avis d'irrégularité" de l'examinateur de brevets de l'USPTO.

Le couple espérait lancer son nouveau site le 26 mai. Mais ces irrégularités ont ralenti le dossier. Un certain nombre de modifications doivent être apportées par leur avocate, Marjorie Witter Norman, pour au plus tard le 22 août

L'avis de rejet émis stipule ceci: "Le libellé fournissant un site Web présentant un contenu relatif à la philanthropie, aux dons monétaires, aux possibilités de bénévolat et de carrière se destinant à une portée internationale est indéfini et trop large. Il doit être clarifié pour spécifier la nature du contenu fourni."

De manière plus étonnante, le site du Daily Mail révèle que des documents sont parvenus à l'organisme en charge de sa validation non signés.