Meghan Markle ne veut plus parler à sa meilleure amie Jessica Mulroney

Elle avait choisi une robe saillante bleue cobalt pour le mariage de sa meilleure amie Meghan, avec le prince Harry et avait promis d'attirer les regards le jour-J, comme Pippa Middleton l'avait fait, le jour du mariage de sa soeur, Kate avec le prince William. Jessica Mulroney, jet-setteuse de Toronto, confiait vivre un rêve: assister à un mariage royal en Angleterre. Ses trois enfants, dont la plus jeune est la filleule de Meghan Markle, avaient d'ailleurs joué les enfants d'honneur pour le grand jour et ont ainsi pu côtoyer le prince George et la princesse Charlotte pour un événement retransmis à la télévision dans le monde entier. Un souvenir pour toute une vie.

Mais après ces quelques années passées sur le devant de la scène, il semblerait que l'amitié forte qui unissait Jessica Mulroney, styliste canadienne, et la désormais duchesse de Sussex se soit effritée.

La reine de la haute société de Toronto

Mariée au fils de l'ancien premier ministre canadien, Ben Mulroney, devenu présentateur de télévision, Jessica connaît tout le beau monde du Canada et rencontre très vite Meghan Markle alors actrice, fraîchement arrivée à Toronto pour jouer dans la série Suits. Entre les deux jeunes femmes, c'est le coup de foudre d'amitié. Beaucoup décrivent Jessica comme la meneuse, l'exemple ultime à suivre pour Meghan, écrit à l'époque des préparatifs du mariage le Daily Mail. Toutes les personnes qui les rencontrent les appellent les jumelles. Elles s'habillent de la même façon, s'imitent, partent en vacances ensemble... Et partagent sur Instagram leurs meilleurs souvenirs.

En 2015, Jessica accouche de son troisième enfant. Elle choisira Meghan pour être la marraine de sa fille Ivy.

La confiance est mutuelle. Selon plusieurs médias, Jessica fait également partie des marraines du petit Archie. C'est même elle qui aurait joué les "babysitteuses", quand Harry et Meghan se sont rendus une dernière fois au Royaume-Uni annoncer leur démission.

Meghan reproche à Jessica d'avoir bâti sa carrière sur son amitié royale

Mais voilà, selon le site Page Six, les deux jeunes femmes ne se parleraient plus. Une source proche aurait déclaré à que leur relation était "déjà en suspens" ces dernières semaines, Meghan estimant que Jessica avait bâti sa carrière sur son amitié royale. C'est vrai que depuis le mariage royal, les propositions affluent sur la table de la Canadienne, qui multiplie les apparitions télévisées dans le show américain Good Morning America et qui a même son propre show de styliste de mariage sur la chaîne CTV. Les contrats juteux se succèdent. La carrière de la jeune quadra explose, mais elle veille, comme une vraie amie et confidente à ne jamais rien dévoiler sur sa précieuse amitié qui la lie à Meghan.

La semaine dernière, l'influenceuse noire Sasha Exeter a partagé sur les réseaux sociaux une série de messages désagréables dans lesquels Jessica Mulroney aurait menacé de la poursuivre. Une attitude considérée comme raciste qui l'a amenée à être virée de tous ses rôles tenus dans des shows télévisés. La chaîne de magasins de vêtements Hudson Bay, qui collaborait avec elle, a également mis fin à son contrat. Jessica est désormais sans emploi, recluse chez elle.

Pour Meghan, qui a elle même jugé que le Royaume-Uni avait été raciste envers elle, il semblerait que cette altercation avec l'influenceuse canadienne ait été la goutte qui a fait déborder le vase. Elle aurait sonné le glas de leur amitié qui paraissait sans faille.