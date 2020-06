Joyce Jonathan annonce une grande nouvelle à ses fans: "J’ai refait 5 fois la vidéo pour ne pas pleurer!" (vidéo)

Il est loin le temps où Joyce Jonathan sortait "je ne sais pas", son premier grand succès qui l'a propulsé au devant de la scène en 2009.

"Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte"

Aujourd'hui, du haut de ses 30 ans, la jeune femme a décidé d'annoncer une grande nouvelle à ses fans. Et c'est au moyen d'une chanson inventée pour l'occasion que l'artiste a fait son annonce: "Puisque depuis le début je vous parle en chanson, ça me paraît naturel de vous faire cette révélation. J'ai dans le ventre une angoisse, mais depuis peu, elle s'efface. Depuis que j'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux. Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte", chante-t-elle. Je suis heureuse, de vous le dire, je suis heureuse de vous l'écrire, puisque vous faites partie de ma vie, je me dis faire partie de la vôtre, vous et moi on a bien grandi: j'attends, j'attends une petite fille."

Mais qui est le père?

À l'instar de Louane, Joyce Jonathan reste très mystérieuse sur l'identité du furur papa! mais la chanteuse fait néanmoins le cadeau d'un petit indice à ses fans. Lorsqu'elle chante: "Est-ce qu'elle aura les yeux verts, ceux que porte si bien son père?", elle dévoile la couleur des yeux de son compagnon! Et lorsqu'elle poursuit: "Est-ce qu'elle aimera la musique, est-ce qu'elle sera scientifique?", donne-t-elle un indice sur sa vie professionnelle? Rien n'est moins sûr!

La chanteuse est en ce moment en train d'écrire son 5e album. Il y a fort à parier que cet événement lui donnera de l'inspiration!



