Lisa Rinna (Melrose Place) dévoile des clichés dénudés à 56 ans: la réaction de ses filles est hilarante

Lisa Rinna a épaté ses fans en posant complètement nue pour une nouvelle campagne publicitaire de lunettes de soleil. L'ex actrice de la série Melrose Place, devenue star de télé-réalité Desperate Housewives of Beverly Hills, montre qu'elle a plus que jamais la forme alors qu'elle enchaîne les poses, dévoilant son corps tonique et cachant ses parties intimes.

Les compliments affluent sur son compte Instagram. Mais, visiblement tout le monde n'était pas heureux de découvrir ces images sur son feed. C'est le cas, en particulier de sa fille de 22 ans, Delilah Belle qui a laissé ce commentaire: "Mais maman, quand as-tu fait cela?"

Son autre fille, Amelia Gray lui pose la meme question avant de laisser un message plutôt positif mais inattendu: "Maman tu as l'air sexy".



