Affaire de l'héritage Hallyday: David cède toutes ses parts à Laura

Depuis le décès du Taulier en décembre 2017, le clan Hallyday se déchirait l'héritage laissé par le rockeur. D'un côté se trouvait Laeticia Hallyday, sa veuve et leurs deux jeunes filles, Jade et Joy et de l'autre David et Laura, les deux enfants aînés issus des relations précédentes de l'"idole des jeunes".

Deux ans et demi après la disparition de Johnny Hallyday, les esprits de ses proches semblent s'être calmés. Laeticia, sa veuve, a retrouvé l'amour dans les bras d'un restaurateur français, Pascal Balland et a multiplié les gestes envers les deux aînés de son défunt mari. Laura a pu récupérer des affaires appartenant à son père. Mais ce n'est pas tout.

Selon le magazine Closer: la succession va être signée dans les prochains jours entre toutes les différentes parties qui seraient donc finalement parvenues à un accord. Un détail de cet accord a son importance: David Hallyday, le fils que Johnny a eu avec Sylvie Vartan, a décidé de céder toute sa part de l'héritage à sa soeur, Laura.

Cela concerne les parts de la discographie du chanteur et les parts des maisons de Marne-la-Coquette et de Saint Barthélemy.