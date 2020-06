Angelina Jolie dévoile la vraie raison de sa séparation avec Brad Pitt

Angelina Jolie et Brad Pitt ont annoncé leur divorce en 2016 après 12 ans de relation. 4 ans plus tard, l'actrice de 45 ans revient sur cette affaire dans une interview accordée à Vogue India. "C’était la bonne décision", a expliqué la mère de famille dont le divorce a été prononcé en 2019.

"Je me suis séparée pour le bien-être de ma famille. C'était la bonne décision. Je continue de me concentrer sur leur rétablissement. Certains ont profité de mon silence, et les enfants voient des mensonges sur eux-mêmes dans les médias, mais je leur rappelle qu'ils connaissent leur propre vérité", a expliqué la star, faisant sous entendre que leur relation était devenue toxique pour le bien de sa famille. Cette dernière a précisé qu'elle avait mis un terme à son histoire d'amour pour "que sa famille aille mieux". La mère de Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 12 ans, et les jumeaux Knox et Vivienne, 11 ans dit que ses enfants "sont très courageux et très forts".