A 12 ans, il a ému le monde en chantant pour George Floyd: Keedron vient de signer un contrat chez Warner

Bouleversé par la mort de George Floyd comme des millions de personnes à travers le monde, Keedron Bryant a partagé une chanson en hommage à l'Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc qui l'avait arrêté fin mai à Minneapolis. L'enfant de 12 ans avait interprété "I Just Wanna Live" (Je veux juste vivre). "Je suis un jeune homme noir faisant tout ce que je peux, je veux juste vivre", a chanté Keedron. La vidéo émouvante était rapidement devenue virale sur Instagram et Twitter.



Touché, Barack Obama avait découvert la prestation de Keedron grâce à un ami. Il avait partagé la vidéo du jeune chanteur de gospel sur ses réseaux sociaux."Mon ami et Keedron viennent peut-être de milieux différents, mais leur détresse est la même. Je la partage, ainsi que des millions d'autres", avait confié l'ancien président sur Twitter. Trois semaines plus tard, la vie de Keedron est sur le point de changer. Il vient de signer un contrat avec Warner Records, la maison de disques.



Une nouvelle version de la chanson I Just Wanna Live a été partagée à l'occasion du "Juneteenth", le 155e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, exalté par les tensions raciales qui secouent le pays depuis la mort de George Floyd.



Les bénéfices de la chanson produite par Dem Jointz seront reversées à la National Association for the Advancement of Colored People.