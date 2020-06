Aux anges, Matt Pokora partage des photos d'Isaiah et Violet pour la Fête des Pères

En France, ce dimanche est marqué par la Fête des Pères. Matt Pokora a publié des photos sur Instagram à cette occasion. Sur le premier cliché, on voit Isaiah, son fils de 5 mois, soulevé par Matt, souriant. La deuxième image est une photo de Violet, la fille que Christina Milian a eu avec le chanteur The-Dream. La petite Américaine âgée de 10 ans est très proche du chanteur français. Le duo partage de nombreux moments complices dont des vidéos de chorégraphie. C'est aussi Matt qui l'accompagne à l'école lorsqu'il n'est pas en tournée. Durant ces trois mois de confinement, l'artiste de 34 ans en a profité pour passer du temps avec sa famille, créant des souvenirs avec les trois personnes les plus chères à son coeur.



La fête des pères est l'occasion pour lui de revenir à l'essentiel..."Quelle plus belle mission dans la vie d’un homme que celle d’être papa / beau-papa ? Bonne fête des pères à tous!", a écrit l'interprète de Tombé.



