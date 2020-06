Moquée sur ses rides, Adeline Blondieau délivre un message puissant sur la beauté et l'âge (vidéo)

Si vous suivez Adeline Blondieau sur Instagram, c'est une comédienne au naturel que vous voyez régulièrement. L'ex-star de Sous le soleil, aujourd'hui âgée de 49 ans ne se maquille plus, ou en tout cas pas au quotidien. Elle publie régulièrement des vidéos sur Instagram parlant de son quotidien, du temps, du développement personnel, de nature, de yoga… Mais parfois, en commentaires, elle reçoit des commentaires désobligeants, et ce week-end, elle en a eu assez et a tenu à faire passer un message essentiel.

"Quand je fais un tour sur mon Instagram, j'aime bien lire vos commentaires. La plupart du temps, je les trouve super pertinents, hyper touchants et intéressants, parce que je propose des pistes, je pose des questions et vous apportez vraiment de l'eau au moulin, et il y a des échanges très intéressants. Et puis parfois, je tombe sur des commentaires sur mon âge, sur ma vieillesse, sur les rides, sur le fait que je ne me maquille pas... En fait, je fais des vidéos spontanément, j'ai envie de partager des questionnements parce que maintenant, c'est mon métier et que mon métier, c'est d'aider les gens à aller mieux et les pousser à se poser des questions pour avancer sur eux. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez des filles maquillés, des filles glamour comme quand comédienne sur Sous le soleil... Effectivement, ce n'est pas le bon Instagram ! Rappelez-vous que c'est un privilège de vieillir. Prenez soin de vous !"