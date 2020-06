Star des réseaux sociaux, millionnaire à 15 ans, cette influenceuse est morte à 18 ans dans un terrible accident à Bali

Une vie intense qui a pris fin brutalement. Anastasia Tropitsel était une jeune femme russe qui a construit sa notoriété sur les réseaux depuis l’âge de 12 ans. "Je rêvais juste de liberté. C’est comme ça que je suis devenu millionnaire à 15 ans", peut-on lire sur son compte Instagram. À 18 ans, la jeune femme comptait 1,2 million d’abonnés sur Instagram. Ceux-ci pouvaient suivre ses aventures aux quatre coins de la planète, jusqu’à l’étape qui lui a été fatale, Bali.



Anastasia avait choisi cette île du Sud d’Indonésie pour passer le confinement en compagnie de son petit ami, Viktor Maydanovich, 30 ans. Ce dernier documentait la vie quotidienne de la jeune femme, la filmant et la photographiant pour abreuver son compte Instagram de contenu. C’est lui qui a annoncé la terrible nouvelle sur Internet. "Ma femme adorée n'est plus avec nous. S'il vous plaît, envoyez-lui vos pensées. Anastasia roulait à 80-100 km/h sur une large route, où tout le monde roulait vite. Elle a toujours roulé avec précaution."



Le jour de l’accident, le jeune homme roulait également à moto quand il a assisté, impuissant, à la sortie de route de sa compagne : elle s’est mise à "osciller" alors qu’elle roulait à 96 Km/h, puis elle a "heurté une clôture", relate le Mirror. Anastasia aurait donc perdu le contrôle de sa moto Kawasaki Ninja 250, avec laquelle elle posait quelques semaines auparavant. Elle aurait succombé à une blessure à la tête.



Sa mère a publié une photo d’une bougie sur le compte Instagram d’Anastasia, accompagné de ce message tragique: "Malheureusement, notre Nastya n'est plus avec nous. Je ne peux pas le croire".



