Bella Hadid et Hailey Bieber débarquent sur un yacht: la température MONTE en Sardaigne (photos)

Elles font partie du groupe très restreint des top-modèles les plus demandées du monde. Bella Hadid et Hailey Bieber ont opté pour des bikinis ultra sexy cette année pour commencer leurs vacances en Sardaigne... Les deux jeunes femmes de 23 ans ont été aperçues dans un premier temps débarquant ce mardi d'un jet privé en Italie, toutes les deux vêtues de tenues de sport, relate le Daily Mail. Quelques heures plus tard, après s'être désinfecté les mains à l'aide d'un gel hydroalcoolique, elles ont été vues en train de profiter du soleil à bord d'un yacht en Sardaigne, en Italie.

L'époux de Hailey Bieber, le chanteur Justin n'a pas été photographié aux côtés des jeunes femmes. Nul ne sait si d'autres amies vont rejoindre les deux jeunes femmes plus tard dans la semaine.