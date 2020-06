Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) a un nouveau petit ami et c'est du sérieux (photos)

Nicole Scherzinger n'est plus un coeur à prendre. La chanteuse des Pussycat Dolls qui est notamment sortie avec le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton est de nouveau amoureuse et c'est du sérieux. L'élu de son coeur est l'ancien joueur de rugby britannique Thom Evans, 35 ans. Il a présenté sa nouvelle petite amie Nicole Scherzinger à ses parents Sally et Brian.

L'ancien joueur de rugby, 35 ans, a partagé sur les réseaux sociaux une photo de lui assis à côté de ses parents tandis que Nicole, 41 ans, avait ses bras enroulés autour de lui.