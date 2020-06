Un saison de Top Chef "EXCEPTIONNELLE" pour Julien Lapraille: voici son conseil à Mallory pour gérer l'après

Comment qualifieriez-vous cette saison de Top Chef, a demandé Olivier Schoonejans à Julien Lapraille, dans le RTL INFO Bienvenue. Et pour l'ancien candidat, elle était remarquable.

"Vraiment comme elle a été qualifiée : l'audace. C'est une année exceptionnelle. Moi j'étais un grand grand grand fan de Mallou bien entendu, et surtout d'Adrien, qui avait un style et un caractère incroyable. Donc j'ai vraiment adoré… Très belle saison, et pour moi elle fait partie des deux plus belles saisons, je vais aller très loin."

Qu'avez-vous envie de dire à Mallory, vous qui êtes passé par là ?

"C'est de rester soi-même, de faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas tout accepter. Parce que c'est vrai que quand on sort d'une émission comme ça, on a beaucoup de demandes. On peut aller à gauche, à droite mais il faut vraiment rester dans son contexte, ce qu'on aime, ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire passer comme message. Moi j'ai toujours parlé du terroir, de la proximité, je pense que ma ligne a été bien gardée, elle est toujours là. Et donc c'est comme ça qu'il faut faire je pense."

Quitte à refuser des propositions alléchantes ?

"Je vais être franc, j'ai eu des belles sommes qui m'ont été proposées pour des choses qui ne me correspondent pas du tout, que j'ai refusées."