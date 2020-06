Émue, Agathe Auproux explique pourquoi aujourd’hui est une date très spéciale pour elle

Le 24 juin est une date qu’Agathe Auproux ne peut oublier. C’est en effet ce jour de 2019 qu’elle apprenait qu’elle était guérie de son cancer, un lymphome qui l’avait écartée de ses activités médiatiques. Après une chimiothérapie longue de 6 mois, l’ex chroniqueuse de Touche pas à mon poste annonçait la bonne nouvelle à ses fans.



Dans une story Instagram, Agathe Auproux se souvient avec émotion de ces instants. "Ça fait aujourd'hui un an que je suis en rémission complète du cancer, confie-t-elle. Je suis un petit peu émue. C'est une date un peu particulière. Je ne sais pas, je suis dans un mood particulier... Et je me rappelle le rôle que vous avez joué sur mon moral pendant cette période charnière de ma vie."



La jeune femme adresse quelques mots attentionnés à ses fans qui l'ont soutenue : "Merveilleuse journée à vous. Soyez fiers de vous et de vos accomplissements, quels qu'ils soient. Prenez une minute pour vous remémorer le chemin parcouru, faites preuve de gentillesse envers vous-mêmes. Force et courage dans vos luttes et vos combats. Love."