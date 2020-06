Nabilla va subir une nouvelle opération mammaire: "L'une de mes prothèses est défectueuse"

Nabilla s’est confiée sur ses projets à venir sur Snapchat. Un voyage aux États-Unis se profile à l’horizon. Elle aimerait y faire quelques visites de maisons dans le but d’en acheter une. Outre ces investissements immobiliers, Nabilla veut s’y rendre pour des raisons de santé.



"Je dois aussi y aller pour subir une opération. Après l'accouchement de Milann, j'ai eu ma montée de lait, une très grosse. Ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l'une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça", explique la jeune femme.



Nabilla ne souhaite pas changer la taille de ses prothèses, mais les remplacer. "L'une d'elles est un peu défectueuse et je ne peux pas en changer une seule sur deux, car ça risque de ne pas être les mêmes. J'avais refait ma poitrine à l'âge de 18 ans et ça ne m'avait pas fait plus mal que ça, donc je n'ai pas peur", raconte-t-elle.