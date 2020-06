Suisse: un passager oublie 3 kilos d'or dans le wagon d’un train

Écharpe, bonnet, GSM… Il n’est pas rare d’oublier quelque chose dans le train. Des étourderies contrariantes qui concerne tout un chacun. Mais partir en laissant un sac rempli d’or derrière soi dans le wagon est une erreur d’une autre dimension. C’est ce qui est arrivé à un usager du rail suisse au mois d’octobre dernier.



Le distrait a oublié 3 kilos d’or (soit environ 170000 euros) dans le wagon d'un train qui effectuait le trajet entre Saint-Gall et Lucerne, deux villes situées de l'est du pays. Les autorités ont essayé, en vain de retrouver l’individu, relate la BBC.



Elles se sont donc décidées à communiquer publiquement ce fait, espérant que le propriétaire de l’or se ferait connaître. Il a 5 ans pour réagir. On ne sait comment les autorités suisses pourront vérifier qu’il est le propriétaire de l’or.