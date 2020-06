 Meghan Markle est-elle secrètement enceinte de son deuxième enfant? Les photos qui sèment le doute

Selon le dernier numéro du magazine New Idea, le duc et la duchesse de Sussex sont officiellement en ce moment en confinement dans leur résidence de Los Angeles, sortant très rarement. Alors que la raison officielle de cette discrétion absolue serait le respect du confinement lié à la crise du coronavirus, le tabloïd semble révéler que la vraie raison de ces sorties discrètes serait que la duchesse de Sussex est en réalité enceinte de son deuxième enfant et qu'elle souhaiterait garder cette nouvelle grossesse la plus secrète possible.

Une "source" anonyme révèle que bizarrement, Meghan Markle "aime garder son ventre caché": ce fut le cas lors de la vidéo filmée pour le premier anniversaire du petit Archie. Meghan aurait également clamé il y a quelques semaines à l'occasion de l'anniversaire du prince Harry que le prince et elle essayaient désormais de donner un petit frère ou une petite soeur à Archie, et qu'ils souhaitaient idéalement que les enfants soient proches en âge.

Ce jeudi, le duc et la duchesse de Sussex ont partagé des photos de leur dernière sortie pour une oeuvre de charité. On peut voir, Meghan et Harry, équipés de masques de protection et de filets à cheveux préparer des repas pour les personnes âgées et isolées de Los Angeles. Meghan porte une chemise blanche ample et un tablier noir ne laissant rien divulguer sur sa silhouette.

Selon plusieurs journaux britanniques, le duc et la duchesse planifient de passer une partie de l'été au Royaume-Uni, à partir de la deuxième moitié du mois de juillet. Certains estiment que ce retour pourrait avoir été organisé pour annoncer la grossesse de Meghan aux membres de la famille Windsor.

Debbie Franck, l'astrologue qui conseillait la princesse Diana a été formelle dans le magazine Hello, elle prédit une grossesse pour Meghan Markle en 2020.

"Je vois des lumières vives au-dessus de la duchesse de Sussex à la fin du printemps et au début de l'été lorsque Jupiter généreuse et expansive mettra son mariage sur une base plus heureuse alors qu'elle et Harry deviendront plus globaux et se mondialiseront", écrit l'astrologue Frank. "Ils vont créer leur propre succès et une voie solide pour leur avenir... En décembre, ils vont avoir un réel sentiment d'avoir coupé leurs attaches avec le passé et de se sentir libérés, il y aura peut-être un autre bébé en route et un soulagement d'avoir traversé une période de transformation énorme."