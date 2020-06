Le prince William rencontre des chercheurs qui tentent de développer le vaccin contre le COVID-19

Le prince William s’est entretenu ce mercredi 24 juin avec les scientifiques d’Oxford qui travaillent à développer un vaccin viable pour le COVID-19, ainsi que des participants aux essais qui aident à déterminer si cela fonctionne ou non.

Le vaccin a été initialement développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford, et ils travaillent actuellement avec le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca sur le développement et la production.

Il fait déjà l'objet d'essais sur l'homme, des essais préliminaires sur des porcs et des singes montrant des signes encourageants pour le vaccin expérimental qui protège contre le COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

William, le petit-fils de la reine Elizabeth et second sur le trône, a rencontré des chercheurs travaillant pour le Oxford Vaccine Group, y compris la développeuse du vaccin Sarah Gilbert et le chef de l'équipe d'essais cliniques Andrew Pollard.

Le duc de Cambridge portait un masque et a suivi des mesures de distanciation sociale lors de sa visite.

Plus de 100 vaccins sont développés et testés dans le monde.?