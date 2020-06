Le livre dans lequel le prince Harry et Meghan Markle comptent livrer leur version des faits sera publié en août

Une biographie de Meghan Markle et de son mari le prince Harry sortira en français à la mi-août, ont annoncé mercredi les éditions du Seuil.

Le livre intitulé "Harry et Meghan, libres" sortira en même temps que la version anglaise ("Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family") et il est signé par les journalistes Omid Scobie et Carolyn Durand, deux spécialistes de la famille royale britannique, proches du couple.

Les éditions du Seuil qui ont acquis les droits français du livre ne l'avaient pas signalé dans leur programme pour ménager un effet de surprise.

Selon plusieurs médias, le livre expliquerait notamment les raisons qui ont poussé le couple à prendre ses distances avec la famille royale. L'ouvrage devrait également aborder les dessous de la rencontre entre Meghan Markle et le petit-fils de la reine Elisabeth II, sixième dans l'ordre de succession au trône britannique.

"Pour la toute première fois, un livre dévoile ce qui n’avait jamais été raconté", soutient l'éditeur.

Depuis leur départ de la famille royale, Meghan Markle, 38 ans et le prince Harry, 35 ans, vivent en Californie.