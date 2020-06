Harry et Meghan sommés de quitter l'anniversaire de Charles? Que s'est-il passé lors de cette "garden party" (vidéo)

Quelques jours avant la sortie officielle de son livre à scandales, Harry et Meghan: The real story, dans lequel elle promet de dire toute la vérité sur Meghan et Harry, l'aristocrate, Lady Colin Campbell multiplie les apparitions télévisées pour promouvoir son livre.

A première vue, la Britannique a un avis tranché sur l'arrivée de l'actrice américaine dans la famille royale d'Angleterre. En effet, elle, qui côtoie le grand monde, promet de faire des révélations étonnantes. Et de confier le comportement de la nouvelle duchesse de Sussex, 3 jours après avoir épousé le prince Harry.

Harry et Meghan étaient invités à participer à une garden party donnée en l'honneur des 70 ans du prince héritier. Selon plusieurs convives, Meghan aurait dit de manière audible à son nouvel époux lors de cette après-midi festive qu'elle s'ennuyait.

Des convives l'auraient entendue et auraient trouvé cela "SOOOOOO SHOCKING". Aussitôt, le prince Charles aurait été informé de ce comportement et aurait sommé son fils et sa nouvelle bru de quitter les lieux. Cette vidéo postée sur Twitter représenterait le moment où Harry reçoit l'ordre de son père de partir. Une demande et un départ précipité que Meghan aurait très mal pris.

Selon Lady Colin, toute l'aristocratie se partageait cette anecdote croustillante quelques jours après les noces royales.