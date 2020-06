Cette clause étonnante ajoutée dans l'accord final sur l'héritage Hallyday

Nous vous révélions il y a quelques jours qu'un accord avait enfin été trouvé entre Laeticia, David et Laura Hallyday concernant la succession du chanteur Johnny Hallyday. Sa veuve et ses deux enfants aînés étaient emmêlés dans une âpre bataille juridique depuis de nombreux mois. La veuve du Taulier étant accusée de ne pas vouloir partager l'héritage avec David et Laura, issus des relations précédentes de son époux défunt.

Alors que les esprits semblent s'être apaisés, qu'un accord a été trouvé, que Laeticia a retrouvé l'amour dans les bras du restaurateur Pascal Balland et s'affiche fièrement avec lui, le magazine Closer a révélé quelques détails de cet accord final. Laura a pu récupérer des affaires de son père. Les droits de la chanson "sang pour sang" seront reversés à David, et ceux de la chanson "Laura" seront attribués à cette dernière. Laeticia percevra 25% des biens, et David et Laura, chacun une part équivalente à 18,5% des biens du chanteur.

D'emblée, le fils aîné du chanteur, David a annoncé la couleur: il a décidé de laisser l'intégralité de sa part à Laura. Pour lui, cela n'a jamais été une question d'argent.

Mais une autre clause étonne. Alors qu'un accord a été trouvé, les différents parties impliquées dans ce dossier ne souhaitent pas se rencontrer lors de la signature définitive, nous apprend Paris Match. Le clan Hallyday n'est donc pas encore sur le point de partager quelques étreintes de réconfort et de pardon.