"Les mensonges des politiques sont devenus intolérables": Marion Cotillard demande des comptes à Emmanuel Macron, mais pour quelle raison?

Lors d'une interview accordée au magazine Paris Match, Marion Cotillard confié son souhait de changer de vie avec Guillaume Canet et leurs enfants, Marcel et Louise. "Je pense qu'on va s'installer sur la côte atlantique", a-t-elle expliqué.

L'actrice a également condamné le gouvernement français sur un sujet qui lui est cher : le climat. Elle a évoqué l'engagement d'Emmanuel Macron quant à la Convention citoyenne pour le climat.

"Qu'il tienne son engagement. Voilà longtemps qu'on a intégré que les promesses ne sont là que le temps d'une campagne électorale. Les mensonges des politiques sont devenus intolérables. Certes, Emmanuel Macron a rendu possible cette convention. Attendons de voir ce qu'il en fera", a-t-elle lancé.

Elle a également souligné le déséquilibre entre les gestes liés à la crise du coronavirus et les actes simples en faveur de la planète

"On nous explique à longueur de journée des choses simples : porter un masque, se laver les mains... Mais pour d'autres gestes tout aussi simples - trier nos poubelles, par exemple - on est dans un vide abyssal, alors qu'il y a une urgence vitale à les apprendre. On trouve des financements en cas de crise sanitaire, mais au-delà, c'est au réchauffement climatique qu'il faut s'attaquer", a-t-elle ajouté.