Leonardo DiCaprio a-t-il FINALEMENT trouvé l'amour?Il passe un cap avec Camila

Le playboy le plus célèbre d'Hollywood est-il enfin être prêt à s'installer? C'est ce qu'il ressort de plusieurs échos relayés dans le magazine People à l'heure du déconfinement californien. Leonardo DiCaprio, 45 ans et sa petite amie depuis trois ans, Camila Morrone, 23 ans, auraient passé le confinement imposé dû à la crise du coronavirus ensemble et ils auraient hautement apprécié ce moment particulier. Ils seraient plus "sérieux'' que jamais.

"Il est généralement très indépendant, passe beaucoup de temps avec ses amis, mais à cause du confinement, il a surtout passé du temps avec Camila", a déclaré cette source à People. Ajoutant: 'Il aime être avec elle.'

Le couple qui partage un écart d'âge de 23 ans, va célébrer l'anniversaire de Camila sur un méga yacht ce week-end.

Camila et Leo "sont très proches", a ajouté la source.

Le couple a décidé de franchir un cap et de donner à leur relation une dimension supplémentaire: ils ont adopté un chiot ensemble.

Leonardo DiCaprio est connu pour avoir fréquenté les top-modèles les plus belles du monde.