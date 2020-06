Line Renaud les larmes aux yeux: elle prononce un discours bouleversant au Sidaction

La grande soirée du Sidaction était diffusée ce jeudi 25 juin sur France 2. Line Renaud, cofondatrice et vice-présidente de l'association, s’est adressée aux téléspectateurs pour leur rappeler l’importance de leur implication. Face caméra, la chanteuse semblait retenir ses larmes en livrant un discours poignant.



"Voilà le prochain défi des chercheurs, notre prochain défi à tous : le vaccin", a-t-elle lancé. Et Line Renaud de marteler : "Le dépistage est indispensable, il sauve des vies car aujourd'hui les personnes dépistées et donc traitées ne meurent plus, mais il reste tant à faire".

Avant le début de la soirée, Line Renaud avait déjà évoqué le sujet du vaccin contre le Sida avec une petite moquerie à l'égard de Donald Trump, qui a montré qu’il semblait croire à son existence. "Ils ont mis au point le vaccin contre le Sida", avait en effet déclaré le président américain, mi juin, pour louer le travail de chercheurs américains...