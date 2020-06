Matt Pokora quitte les États-Unis pour se rendre en France avec son fils: ses fans s'interrogent

Ce vendredi 26 juin 2020, Matt Pokora a surpris ses abonnés Instagram en partageant une vidéo de lui dans l’avion, son bébé de 5 mois dans les bras. Avec un drapeau français et sur le fond musical de Coming Home (Dirty Money et Skylar Grey), le message est clair : M.Pokora signe son retour dans l’hexagone.



Des images de la star qui ont pu surprendre. Mais a priori, pas de changement de vie à l’horizon pour la star. En mars 2020, il assurait dans un questions/réponses avec ses fans qu’il n’avait "jamais quitté" son pays. "J'y vis toujours entre studio, tournées, promo, tournages, vacances... J'y passe beaucoup de temps et ma famille me rejoint de temps en temps", racontait-il.



Mais M.Pokora a bien prévu de s’installer plus longuement en France un jour ou l’autre. "Ma dame travaille aux US et me belle-fille y est à l'école, mais mon fils fera des années scolaires en France. J'y tiens et toute la famille est ok pour suivre et adore la France", a-t-il expliqué. "Quand on a la chance d'avoir plusieurs cultures, il faut en profiter à fond".