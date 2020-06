Le tube de I AM "Je danse le Mia" parodié dans une version Covid-19: "Au début de l’année 2020…" (vidéo)

Les humoristes de l’émission suisse 120 minutes, diffusée sur la chaîne RTS, ont parodié la célèbre chanson des Marseillais de I AM : "Je danse le Mia" devient ainsi "Je danse chez moi". Tout le texte a été adapté dans cette version qui évoque la vie quotidienne pendant le confinement.

On retrouve la fameuse boucle musicale de George Benson, extraite de son morceau "Give Me the Night", ainsi que les effets de zoom qui rappellent la réalisation originale de Michel Gondry. Un clip qui enregistre un joli petit succès sur YouTube, avec quelques 26.000 vues.