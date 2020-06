L'épouse de James Van der Beek (Dawson) poste une vidéo d'elle juste après sa fausse couche: souffrante, elle cherche des conseils (vidéo)

En novembre dernier, après avoir annoncé en grandes pompes aux médias un heureux événement qui allait agrandir leur famille, Kimberly et James Van der Beek révélaient sur Instagram que la maman venait de subir une fausse couche. Mais Kimberly est retombée enceinte par la suite et le couple avait gardé l'information secrète. Malheureusement, le sort s'acharne et Kimberly vient de subir une nouvelle fausse couche, annoncée par l'acteur ce 21 juin.

Elle demande l'aide de ses fans

Aujourd'hui, elle souffre d'une infection respiratoire, qui n'est pas liée au coronavirus. Sur Instagram, elle a décidé de partager une vidéo d'elle sur son lit d'hôpital. Un moyen pour elle de se confier sur sa douleur mais aussi et surtout de demander conseil à ses fans.

"Subir 2 transfusions sanguines au cours des 7 derniers mois a été difficile pour mon corps. S'il vous plaît, si vous avez des astuces naturelles pour intégrer du nouveau sang, je suis tout ouïe. Mes plus grands problèmes sont que j'ai vraiment mal à la tête et je sens la montée d'une autre infection dans mon système respiratoire (non, je n'ai pas le Covid, j'ai fait un test), qui est également arrivée après une transfusion la dernière fois", explique la maman. "Ça a été deux semaines vraiment difficiles et je souhaite faire quelque chose de plus cette fois. J'ai des spécialistes incroyables autour de moi, mais j'ai aussi appris certaines de mes astuces bien-être préférées sur Instagram. Confiez-moi vos suggestions si vous vous êtes remis de transfusions de sang de manière naturelle."

Le couple, marié depuis presque 10 ans, a déjà 5 enfants. Olivia (9 ans), Joshua (8 ans), Annabel (6 ans), Emilia (4 ans) et Gwendolyn (2 ans). Mais cette fratrie ne s'est pas construite sans embûches, puisque la maman a déjà subi 5 fausses-couches.



