Julie Gayet rend ses fans FURIEUX en postant fièrement la photo d'une salle de cinéma BONDÉE: "Du grand n'importe quoi" (photo)

Julie Gayet a partagé sur son compte Instagram sa "grande émotion de retrouver une salle de cinéma pleine". A l'occasion de l'avant-première du film d'Antoine Maximy "J'irai mourir dans les Carpates", les premiers spectateurs, dont elle faisait partie, ont fièrement pris la pose devant l'objectif afin d'immortaliser ce grand moment.

Pas de masques, des dizaines de personnes collées les unes aux autres sans distanciation sociale... Tout le monde lève les bras en l'air, le sourire jusqu'aux oreilles.

"Je suis très en colère"

Malheureusement, pour les fans de la compagne de François Hollande, cette photo est très choquante. "Même pas de masque! Quel intérêt de se prendre en photo quand on connaît le résultat?", peut-on lire sur un premier commentaire. "Franchement, du grand n’importe quoi! Grande émotion de voir ces gens collés et non masqués", ajoute Brigitte. "Les gens t’adorent et ne veulent pas que tu disparaisses... Encore bravo... Je suis très en colère", ajoute Marie-France, déçue.

La compagne de François Hollande semble assumer la polémique. Elle n'a ni supprimé l'image, ni répondu aux commentaires.