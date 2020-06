Vera Wang a 71 ans: vous n'y croirez JAMAIS en la voyant (photos)

Vera Wang est née le 27 juin 1949 à New York, et si Wikipédia ne vous confirmait pas cette affirmation, vous n'y croiriez jamais! Encore moins si vous jetez un oeil à son compte Instagram, où la créatrice de mode, connue pour ses collections de robes de mariées, poste quotidiennement des photos d'elle. Telle une influenceuse de 22 ans, la septuagénaire prend la pose en jupe courte, robe légère, leggings, tenue de soirée ou crop top.

Malgré son âge avancé, la créatrice d'origine chinoise semble traverser le temps sans aucun signe de vieillissement. Pas de ride ni de peau distendue à l'horizon, Vera Wang nous montre une image d'elle qui se confond avec les photos de mannequins filiformes postées sur son compte. Même si elle semble faire 40 ans de moins, Vera Wang est certainement aidée par un régime drastique, par Photoshop et une armée de bistouris. Malgré tout, la créatrice garde la forme et n'est pas près de cesser de dessiner et créer des collections toujours plus saluées.



