Léa Mary (Les princes de l'amour) CRAQUE après son opération des fesses: "Ils ont ni*** ma vie" (vidéo)

Léa Mary, candidate des Princes de l'amour, a subi des opérations de chirurgie esthétique en Tunisie par le passé. La jeune femme qui avait augmenté le volume de son postérieur est très déçue du résultat. Des mois après l'intervention, elle souhaite faire corriger ce qu'elle considère être des opérations ratées. Léa Mary a donc consulté un chirurgien français réputé, mais ce dernier lui a expliqué qu'il n'y avait rien à faire. Désemparée, la jeune femme a partagé la nouvelle avec ses fans.



"Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous tout ce qui se passe dans ma vie. Je sors de mon rendez-vous avec le chirurgien (...) Je voulais me faire enlever des fesses et rattraper mais il n'y a rien à faire parce qu'on ne peut pas liposuccer une fesse, c'est impossible ! Aujourd'hui, le poids de ma fesse est trop lourd... du coup, je vais devoir vivre avec et accepter et être complexée toute ma vie", a lancé la jeune femme avant d'ajouter: "Ils m'ont ni*** ma vie...".



En décembre, Léa avait accordé une interview à Sam Zirah. Elle parlait de l'augmentation du volume de ses fesses, précisant qu'elle envisageait de les faire réduire...